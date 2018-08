Surpriza pe piata auto autohtona: Romanii sunt mai interesati de motociclete decat de autoturisme In trimestrul al doilea din acest an, numarul vehiculelor pentru transportul pasagerilor care au fost inmatriculate, a scazut cu 1,5%, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata Institutul National de Statistica.

Conform statisticii INS, numarul autoturismelor, autobuzelor si microbuzelor inmatriculate a scazut in trimestrul al doilea din 2018 cu mai bine de 1,5%, in timp ce inmatricularile de mopede si motociclete prinde tot mai mult teren, crescand cu 5%. Potrivit statisticii, interesul romanilor... citeste mai mult

azi, 12:06 in Auto, Vizualizari: 42 , Sursa: Manager in