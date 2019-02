O copilă din Timiș a avut parte de o experiență extrem de neplăcută chiar de ziua ei de naștere. Hoții au intrat în curte și i-au furat câinele.

Patrupedul se numește Maya, are un an și șapte luni și e de rasa Akita american.

Incidentul s-a produs marți după-amiază, în localitatea Beregsău Mare din judeţul Timiş.

Tatăl fetei a povestit pe Facebook cum s-a întâmplat totul.

"Azi, de ziua fiicei mele, am primit toti un cadou 'minunat'. O persoană 'binevoitoare' s-a gândit că nu mai avem nevoie de Maya şi şi-a însuşit patrupedul nostru drag, mai pe sleau, a furat-o... din curte, din Beregsău Mare.

Suspiciunea de furt vine în urma dovezilor, plasa împletită a fost... citeste mai mult