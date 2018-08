Principala ei urmăritoare, daneza Caroline Wozniacki, a fost eliminată din competiţie de bielorusa Anya Sabalenka. Aceasta s-a impus cu 5-7, 6-2, 7-6(4), într-o partidă care a durat 2 ore şi 31 minute.

În aceste condiţii, Wozniacki nu mai poate ameninţa locul 1 WTA deţinut de Simona Halep, care are şanse mari să îşi păstreze poziţia de lider cel puţin pănă la US Open.

În clasamentul live Simona are 7511 puncte, iar Wozniacki 6135 puncte. citeste mai mult

