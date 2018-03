The Four – Cei 4. Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din România care vor ocupa câte un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, în curând la Antena 1.

Cu ani de experiență în industria muzicală, prezenți în topurile de specialitate și pe scenele din întreaga țară, și chiar și pe cele internaționale, Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cei care vor decide cine merită să fie ”The Four – Cei 4”.

Cu o experiență de aproape zece ani în industria muzicală, Antonia a... citeste mai mult