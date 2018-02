Botoşănenii care aleg să vizioneze un film în luna februarie, la Cine Globe, vor pleca acasă cu un "cadou" inedit.

„ Cu Valentine's Bucket savurezi deliciosul popcorn dintr-un recipient special, pe care îl poți lua acasă! Te așteptăm să te bucuri de filme și iubire alături de noi!” se arată într-un comunicat de presă remis de rerezentanţii Cine Globe



În perioada 11 – 15 februarie 2018 botoşănenii pot vedea în avanpremieră filmele: Winchester, Phantom Thread (Firul Fantomă), The shape of water (Forma Apei), Every day (Zi după zi). Totodată, cinefilii pot urmări la Cine Globe în premieră „Cincizeci de umbre... citeste mai mult

