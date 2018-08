Surpriza in magazine: Realitatea virtuala se muta in supermarketuri Cu ajutorul tehnologiei si a realitatii virtuale, clientii pot vedea in magazine, chiar la raft, intregul proces de productie a iaurturilor Danone, incepand de la preluarea laptelui de la ferma, pana la momentul in care iaurturile ies din fabrica si sunt distribuite pe piata.

Danone Romania, una dintre cele mai mari companii producatoare de iaurturi, lanseaza o tehnologie prin care clientii pot asista la procesul de productie, printr-un filmulet care va putea fi vizionat in...

