Petra Kvtiova a fost învinsă de bielorusa Alieksandra Sasnovich, scor 6-4, 4-6, 6-0, pentru jucătoarea clasată pe locul 50 WTA.

Kvitova a câştigat de două ori Wimbledonul şi era favorita numărul unu la câştigarea trofeului, în opinia celor care stabilesc cotele la pariuri.

Petra Kvitova ar fi putut apărea în calea Simonei Halep în sferturile de finală ale turneului.



Upset of the Tournament so far?

Aliaksandra Sasnovich stuns Petra Kvitova in the first round, winning 6-4, 4-6, 6-0#Wimbledon pic.twitter.com/5u6PrQWIlE

