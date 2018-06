Surpriza de proportii in lumea auto: Parteneriat intre Volkswagen si Ford Parteneriatele realizate intre constructorii din lumea auto nu mai reprezinta de mult o surpriza pentru nimeni. Chiar daca ii leaga o rivalitate extrem de mare atunci cand vine vorba despre cifrele de vanzari, unii mari producatori aleg sa colaboreze pentru a ajunge la rezultate mai bune. Un alt avantaj al acestor parteneriate este acela al costurilor finale mai mici, unul dintre producatori putand apela la tehnologiile celuilalt fara a mai fi nevoit sa faca investitii in acest sens. Volkswagen si Ford sunt ultimii mari producatori auto care tocmai ce au anuntat in urma... citeste mai mult

