Articol de — Raymond Füstös Vineri, 11 Mai, 22:16

Dan Petrescu a dezvăluit motivul pentru care nu a urmărit înfrângerea FCSB-ului de la Iași, 0-1.

Astra Giurgiu - CFR Cluj se joacă duminică, de la 21:30, e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. "Nu am văzut meciul, eram la masă cu antrenorul de la Craiova. Am vorbit despre fotbal, despre Italia și România, despre perioada în care am jucat acolo. V-am spus că nu mă mai uit la alte meciuri, mai ales că suferim destul la meciurile noastre. Iașiul a jucat la fel cum a jucat cu noi, având aceeași ambiție.... citeste mai mult