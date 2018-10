Gigantul american Apple a anunţat că va organiza pe 30 octombrie al doilea eveniment din această toamnă, după lansarea noilor modele de iPhone şi Apple Watch, în care va prezenta noi dispozitive, scrie portalul techcrunch.com.

În cadrul evenimentului, numit „There’s more in the making”, Apple va prezenta cel mai probabil un nou model de iPad şi actualizări ale liniei Mac.

Gigantul american a decis lansarea unui nou model de tabletă şi a seriei Mac Pro înainte de finalul anului pentru a profita de sezonul de cumpărături de dinaintea sărbătorilor de iarnă, perioadă în care producătorii de hardware înregistrează cele mai mari... citeste mai mult

