Surprinde-ti angajatorii! Ce cursuri sa urmezi pentru a-ti asigura job-ul ideal

Lunile de vara reprezinta sansa ta de a-ti reorganiza si actualiza CV-ul, pentru a-i surprinde pe viitorii tai angajatori. In aceasta perioada ai ocazia sa urmezi cursuri de pregatire, programe de internship, de voluntariat sau sa participi la conferinte pe temele tale de interes, totul ca sa iti completezi portofoliul cu activitati ce vor fi apreciate de companiile si institutiile care urmaresc sa alature echipei lor doar oameni pregatiti si cu dorinta de implicare. Dovedeste-le recruiter-ilor ca meriti un loc in echipa firmei implicandu-te constant in activitati ce iti actualizeaza cunostintele si abilitatile in domeniu. Fie ca aspiri sa lucrezi in institutii publice sau in marile... citeste mai mult