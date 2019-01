Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Daria Kasatkina si Aryna Sabalenka sunt jucătoarele care au şanse teoretice la prima pozitie a clasamentului intocmit de WTA.

1.300 de puncte are de aparat Simona Halep la Australian Open ca urmare a finalei disputate sezonul trecut. Pentru a fi 100% sigura ca se mentine pe prima pozitie a clasamentului si dupa turneul de la Melbourne, Simona trebuie sa ajunga cel putin in finala. In functie de rezultatele celorlalte adversare directe, Halep poate ramane pe prima pozitie si cu o iesire mai devreme din... citeste mai mult

