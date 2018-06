Suprematia kitsch-ului

In sfarsit, Halep si-a implinit visul, iar mitomanii se dezlantuie, n-o mai scot din “geniu”, din faptul ca a facut “istorie”, ca meciul cu americanca Sloane Stephens a fost de “legenda” si alte asemenea minuni. A fost un meci de uzura, deloc spectaculos, defel dramatic, pe care Halep l-a castigat cu binecunoscutul ei noroc, ba, corect ar fi sa spunem ca Sloane s-a invins pe sine, ca, de la 2-0 in setul doi, s-a batut singura. Isi sapa caderea cu fiecare punct. A fost un joc fragil, oricand balanta putea inclina spre Sloane, daca avea vointa de a... citeste mai mult