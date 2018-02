Supravietuirea puterii de cumparare in vremuri de inflatie Pe 7 februarie 2018, Banca Nationala a Romaniei a majorat dobanda de politica monetara de la 2%, la 2,25%, dupa o crestere de 0,25%, operata in prima luna a anului.

Dupa doua zile, a urmat obisnuita prezentare de catre guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a Raportului asupra inflatiei. Seful BNR a anuntat un varf de inflatie de pana la 5%, in prima parte a lui 2018, urmand ca anul curent sa fie incheiat la 3,5%, cu 0,3% peste prognoza anterioara a bancii centrale. Ca preturile multor produse au crescut deja se vede cu ochiul liber si, cum spune si guvernatorul... citeste mai mult