Un surfer a fost atacat de un rechin-taur în largul coastelor australiene și a reușit să se salveze singur.

Paul Kenny era la un pas să-și piardă viața, însă dorința uriașă de a scăpa l-a salvat. Acesta făcea surf în New South Wales, iar la un moment dat un rechin l-a mușcat de braț. Bărbatul a reușit, totuși, să scape cu viață, însă cu numeroase răni. A ajuns la spital și a povestit toată experiența îngrozitoare prin care a trecut.

“Am dat cu pumnul în el până mi-a dat drumul iar apoi am ieşit cât am putut de repede din apă, era sânge peste tot şi speram că nu va ataca din... citeste mai mult