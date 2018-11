La partida AS Roma – Real Madrid au asistat şi suporteri români. Din câte se pare, aceştia sunt fani ai CSA Steaua. Au afişat mesajul ”fcsb IS NOT STEAUA” pe Stadio Olimpico, dar şi în zonele din jurul arenei.

AS Roma - Real Madrid a fost derby-ul serii de marţi din Liga Campionilor. Spaniolii s-au impus cu 2-0 şi şi-au asigurat locul unu în Grupa G, cu o etapă rămasă din această fază. Spectacolul fotbalistic s-a resimţit şi în tribune. Fanii italienilor nu au fost foare nemulţumiţi de eşec, echipa lor având şi ea garantată calificarea în optimi, de pe locul secund. La Roma au fost prezenţi şi suporteri români, care au vrut să transmită un mesaj clar. Imaginile au împânzit... citeste mai mult

