Supermodelul Heidi Klum s-a logodit cu muzicianul Tom Kaulitz

Supermodelul german Heidi Klum s-a logodit cu muzicianul Tom Kaulitz, după o relaţie de aproape un an, informează Associated Press.

Informaţia a fost dezvăluită de Klum (45 de ani) într-o postare pe contul său de Instagram.

Postarea include o poză în alb şi negru a cuplului, în care se poate vedea inelul de logodnă cu diamant primit de Heidi, alături de mesajul "AM SPUS DA".

Kaulitz, în vârstă de 29 de ani, este chitaristul formaţiei Tokio Hotel.

Klum a fost căsătorită anterior cu Seal şi au împreună trei copii.

