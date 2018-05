Dat fiind faptul că femeia a făcut o reclamație la Protecția Consumatorului, comisarii din cadrul instituției menționate s-au deplasat la fața locului pentru a face o anchetă. Însă produsele respective erau deja retrase.





„Erau retrase voluntar, nu am mai găsit produse din lotul respectiv la comercializare. De altfel nici din alt lot nu am mai găsit. Deocamdată nu putem să-i sancționăm pentru că noi nu am găsit la comercializare și nu îi putem sancționa”,

a declarat Mirel Rogalschi, șef Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor



Însă este posibil ca reclamația să fie redirecționată la București pentru a se... citeste mai mult

