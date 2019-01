Momentele unice vor putea fi privite in special pe cerul din Statele Unite ale Americii.

Fenomenul care prevesteste sfarsitul lumii poate fi observat in luna ianuarie, de anul viitor. Superluna sange de lup e un moment astronomic ce va dura timp de o ora, cand luna se va colora intr-o puternica nuanta rosiatica.

Totodata, acest moment va coincide si cu o eclipsa totala, dar si cu fenomenul de superluna. In timpul clipelor incredibile, satelitul natural al Terrei va parea mai mare ca de obicei, ca dimensiune. Culoarea rosiatica se va mentine pret de zeci de minute.

Insa, s-a spus ca acesta e fenomenul care prevesteste sfarsitul lumii si va fi vizibil din... citeste mai mult

acum 35 min. in Externe, Vizualizari: 22 , Sursa: Antena 3 in