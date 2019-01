După ce anul 2018 a ajuns la final, Serie A şi-a desemnat superlativele. De această dată, accentul a fost pus pe cei mai promiţători fotbalişti. Chiar dacă în prima ligă italiană majoritatea antrenorilor apelează la serviciile jucătorilor cu experienţă, au fost câteva nume care s-au remarcat în 2018.

Top 10:

Federico Chiesa (21 de ani) - Fiorentina Patrick Cutrone (20 de ani) – AC Milan Cengiz Under (21 de ani) – AS Roma Nicolo Barella (21 de ani) – Cagliari Lorenzo Pellegrini (22 de ani) – AS Roma Rodrigo Bentancur (21 de ani) – Juventus Gianluigi Donnarumma (19 ani) – AC Milan Alex Meret (21 de ani) – Napoli Nicolo Zaniolo (19 ani)

