Zâmbitoare și bucuroasă, Simona Halep a identificat cheile partidei din semifinalele de la Roland Garros cu Garbine Muguruza, scor 6-1, 6-4. Sâmbătă, de la ora 16:00, pe Eurosport și Pro TV, Simona o va înfrunta pe Sloane Stephens în a patra ei finală de Grand Slam.

"Cred că am fost la un nivel înalt pe tot parcursul meciului. Chiar dacă primul set a fost 6-1. Nu a cedat în nicio clipă. Sunt bucuroasă că am reușit să înving o jucătoare ca Muguruza.

E o adversară extrem de dură și e mereu greu împotriva ei. Cred că am jucat un meci foarte bun împotriva ei și cred că a fost cel mai bun meci al meu de până acum"

