Echipa naţională a Belgiei a fost primită acasă ca o adevărată Campioană a lumii. Belgienii au invadat străzile din Bruxelles şi au scandat pentru Eden Hazard & Co., care au reuşit să o învingă pe Anglia în finala mică şi să ocupe podiumul Mondial.

EVERYONE turned up to welcome Eden Hazard and Belgium back home citeste mai mult