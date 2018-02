SUPER BOWL LIVE. PATRIOTS - EAGLES ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. În această noapte are loc finala Ligii americane de fotbal (NFL) - Super Bowl, între New England Patriots şi Philadelphia Eagles (Minneapolis). Partida este LIVE VIDEO de la ora 1:30 pe TELEKOM SPORT.

SUPER BOWL LIVE. PATRIOTS - EAGLES ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO.Echipa New England Patriots, campioana en titre, s-a calificat în finala Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) - Super Bowl -, în care va avea ca adversară formaţia Philadelphia Eagles.

În partidele disputate duminică, pentru stabilirea câştigătoarelor celor două conferinţei ale NFL,... citeste mai mult