Cate amintiri de suflet ma leaga de aceasta supa de gaina cu taitei, nici nu va imaginati. In copilarie abia puteam sa ma ating de supe si ciorbe, se faceau presiuni serioase ca sa reusesc sa inghit macar cateva linguri. In primul rand, prin anii ’80, pentru multi dintre noi, gaina era ceva de neatins. Cand reuseai sa o gasesti, musai era transformata in supa, iar din zeama ramasa faceai ori un pilaf bob cu bob, ori o ciulama cu mamaliguta. Eu preferam pilaful (il mancam chiar si rece cu felii prajite de paine), apoi ciulamaua cu mult piper si patrunjel si abia apoi supa. Acum supa de gaina este pe acelasi loc... citeste mai mult