Iata mai jos cum sa prepari supa lui Hipocrate, ce poate fi folosita pentru tratarea cancerului si a bolilor de rinichi si ficat.

Aveti nevoie de urmatoarele ingrediente:

– usturoi

– aproximativ 700 de grame de rosii

– o radacina de patrunjel

– 4 cepe

– cateva fire de patrunjel

Mod de preparare: toaca marunt usturoiul, rosiile, radacina si firele de patrunjel. Fierbe-le la foc mix timp de doua ore in apa plata, nu apa de la robinet.

La final, filtreaza supa obtinuta cu o sita si pune lichidul rezultat in frigider. Atunci cand consumi o portie de supa, incalzeste-o.

Datorita ingredientelor si a felului in care sunt preparate, acest... citeste mai mult

azi, 15:56 in Sanatate, Vizualizari: 80 , Sursa: Realitatea in