În fiecare an, „coşmarul alb“ ia pe nepregătite autorităţile, iar zăpada astupă mare parte a drumurilor. În fiecare an vedem la televizor ştiri cu oameni blocaţi în zăpadă. La fel, în fiecare an, drumul către mare este o pedeapsă pentru majoritatea...

Ziua de Constanta, 10 August 2015