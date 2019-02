Suntem victimele depresiei si mirajului strainatatii

Intr-un interviu dat in exclusivitate pentru InfoBraila, psiholog Taralunga Florentina a clasificat problemele brailenilor in functie de varsta astfel ca, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 18-40 de ani principala cauza a solicitarii ajutorului specializat o reprezinta divortul si anxietatea de separare. In ultimii ani rata a divorturilor a crescut ingrijorator. Pe un loc fruntas se afla si depresia in special pentru cei care s-au intors de la munca din strainatate. Putem aminti asa numitul ”sindrom Italia” fiind afectate atat femeile plecate dar... citeste mai mult

acum 33 min. in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Info Braila in