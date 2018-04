Suntem si noi primii la ceva in UE! Bursa de Valori Bucuresti a crescut cu 12,4% in primul trimestru BET, indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a incheiat primul trimestru din 2018 cu un avans de 12,4%, dupa, ce la jumatatea lunii martie, a atins 8.816 puncte, maximum ultimilor 11 ani.

Indicele BET masoara performantele celor mai tranzactionate 13 companii listate. Cresterea sa este cea mai mare din randul indicilor principali ai burselor din Uniunea Europeana, potrivit datelor Reuters, in conditiile in care doar 9 piete europene au avut indicii principali pe plus dupa primele trei luni ale anului. "Bursa de... citeste mai mult