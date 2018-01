Raport GPeC: Romanii au facut cumparaturi de peste 2,8 miliarde de Euro in 2017 Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit...