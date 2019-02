La prima vedere ar putea părea un om absolut normal cu pasiuni și dorințe. Dar în realitate, bărbatul ascunde un mare secret, pe care de curând l-a dezvăluit specialistului de la The Guardian.

„Am o viață normală. Fac mult sport, îmi place să citesc, să mă uit la filme și să petrec timp cu familia. În mare parte mă consider un bărbat normal însă am o problemă. Am 46 de ani și încă sunt virgin. Am avut trei încercări dar niciodată nu am ajuns la penetrare. Chiar dacă îmi plăcea de femeile cu care am fost, simțeam o mare frică.

Am... citeste mai mult