Dinamo - Gaz Metan Mediaş s-a încheiat 1-1, în Liga 1 Betano, bucureştenii egalând pe final. Mihai Teja, antrenorul medieşenilor şi omul care şi-a lansat cariera ca secund al lui Mircea Rednic, a anunţat că ar fi trebuit să-şi învingă mentorul.

"A fost un meci plăcut. Sunt prieten cu Mircea, îmi pare rău că nu l-am bătut. Sunt puţin dezamăgit că nu am reuşit să câştigăm! Cred că a fost un arbitraj bun. Am înţeles că am avut 11 metri în prima repriză, dar asta e. Las specialiştii să se pronunţe. Din punctul meu de vedere, cu excepţia acelei... citeste mai mult

