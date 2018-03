„Sunt mulțumit de rezultat. Am avut meritele noastre“

Gică Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, a remarcat jocul echipei sale în remiza de la Ovidiu cu CSU Craiova, scor 0-0, din etapa a doua a turneului play-off din Liga 1. Nu a fost Craiova slabă, ci noi buni. Din punctul meu de vedere, Mitriță (n.r. jucătorul CSU Craiova) greșește. Am avut un joc bun fără minge, am pus adversarul sub o presiune totală, pe tot terenul. Am avut și noi meritele noastre, nu cred că doar Craiova a fost de vină că nu s-a impus. În ultimele meciuri, Craiova a câștigat și se aștepta să prindă o zi bună, dar cred eu că Viitorul a contribuit foarte tare în a-i bloca pe... citeste mai mult