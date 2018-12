FCSB a câştigat cu 2-1 împotriva lui Gaz Metan, la Piteşti, iar Gigi Becali s-a declarat mulţumit de jocul prestat de echipa sa. Totuşi, omul de afaceri s-a declarat deranjat de lejeritatea cu care oaspeţii au marcat în a doua repriză.

Gigi Becali a comentat, la finalul partidei, prestaţia echipei de la care se aşteaptă să paseze mai mult: "Sunt mulţumit că am avut multe ocazii. Asta înseamnă că am jucat bine. Atitudine am avut... Nu-mi convine că am luat golul ăla. Nu poate să dea aşa de lângă tine. La 2-0 preferam să avem posesie pentru că nu mai aveam nevoie de al treilea gol. Trebuia să... citeste mai mult