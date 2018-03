"Am plecat din România la vârsta de 38 de ani, în octombrie 2015, după ce mi-am dat demisia de la CFR. Am considerat că din salariul pe care îl aveam nu puteam să finalizez creditul ipotecar pentru apartamentul în care locuiam eu și familia mea.

Dacă aș fi continuat să muncesc în România, ar fi trebuit să aștept 25 ani pentru achitarea acelui credit. Alegând varianta de a pleca, am reușit să-l achit după doi ani. Fantastic, nu?

Acum lucrez în centrul Londrei, ca șofer de autobuz la firma Abellio London. Acomodarea nu a fost ușoară, dar când ai un obiectiv, lupți până la capăt, indiferent cât este de... citeste mai mult