• spune presedintele interimar al UNPR Calarasi, George Vlase

Zilele trecute, la Curtea de Apel Bucuresti a avut loc o noua sedinta in procesul privind Protocolul de fuziune dintre PMP si UNPR, semnat acum un an si jumatate de Traian Basescu si Valeriu Steriu. Ideea e ca, in prezent, UNPR nu mai doreste fuziunea, chiar daca poate ar avea mai multe atuuri de castigat alaturi de PMP, un partid totusi parlamentar. Procesul a fost amanat pana pe 16 februarie, din motive de procedura, create de anumite cereri de interventie ale unor membri UNPR care vor sa-si manifeste opozitia fata de fuziune. UNPR a fost, este si va ramane un partid de sine statator inscris in... citeste mai mult