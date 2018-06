O femeie se adresează rubricii săptămânale a publicației The Guardian cu o problemă ce îi afecteazaă viața amoroasă: „Am 38 de ani și sunt căsătorită de nouă ani. Soțul meu și cu mine nu mai facem sex de cel puțin 12-18 luni, nu mai există nici măcar cea mai mică atingere. El a refuzat întotdeauna să vorbească despre viața noastră sexuală și a făcut clar faptul că eu nu am cum să îi cer acest lucru, puteam face sex doar când și unde iniția el actul. Am avut cancer la sân în 2016 și deși sunt vindecată, el nu are nici un interes față de... citeste mai mult