Să stai 30 de ani alături de un om și să îți dai seama că în tot acest an ai trăit o minciună. Este ceea ce a a aflat de curând și o femeie care nu își poate reveni din șoc, după ce a aflat un secret cumplit despre partenerul său de viață.

„Prietenul meu cel mai bun, sufletul meu pereche și partenerul meu de viață de 30 de ani, mi-a trimis din greșeală un mesaj pe care evident voia să-l trimită prietenei lui. O numea după un nume idiot de animal și i-a spus că o iubește. Am fost șocată mult timp și, apoi, i-am trimis un mesaj în care i-am spus că nu sunt surprinsă, dar rănită. Mă lupt cu cancerul de cinci ani și nu am poftă... citeste mai mult

acum 25 min. in Actualitate, Vizualizari: 14 , Sursa: Antena 3 in