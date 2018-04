Aventura lui Marius Şumudică în Turcia a început ca-n basme şi pare că va avea un final horror. O echipă pe care românul ar fi trebuit să o ducă în cupele europene a ajuns acum ciuca bătăilor. După ultimul rezultat dezastruos despre care „Adevărul“ a scris aici, tehnicianul de 47 de ani a cam dat vina pe jucători, deşi a încercat să facă acest lucru destul de discret. Ce a spus? *E jenant să luăm nouă goluri în mai puţin de o săptămână. Dar cred că am făcut o primă repriză bună, până la primul gol primit nu ne-am mişcat rău. Apoi, am căzut, a trebuit să schimb şi sistemul. *Am luat trei goluri în mai puţin de 15 minute, parcă... citeste mai mult

acum 48 min. in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in