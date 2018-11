Antrenorul formaţiei saudite Al Shabab, Marius Şumudică, a declarat că a primit o ofertă de a prelua echipa de fotbal CFR Cluj, dar a precizat că a refuzat pentru moment.

„Am avut nişte discuţii cu domnul Varga (n.r. - patronul clubului CFR Cluj, Nelu Varga). Probabil simpatia e reciprocă. Dar deocamdată nu se pune problema să vin la CFR, eu sunt acolo (n.r. - la Al Shabab). În momentul de faţă mai am şi două oferte din Turcia, dar nu pot să le dau curs. Vreau să continui ce am început la Al Shabab. Eu în cariera mea foarte greu am plecat de la echipe. Am stat doi ani la Astra, un an la Chiajna, în Dubai un an, am închis... citeste mai mult

