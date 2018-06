Marius Şumudică, antrenor liber de contract, a trecut printr-un moment neplăcut petrecut chiar înaintea amicalului dintre România şi Finlanda, 2-0.

"Am urmărit un pic dezamăgit meciul (n.red. - România - Finlanda) pentru că am fost deposedat de carnetul de conducere cu un sfert de oră înainte, în drum spre casă. Am încercat, am vorbit frumos. Chiar mi s-a atras atenţia: 'Vezi că nu vrem să ai aceeaşi soartă ca domnul Năstase, să te lungim pe jos!'. Mi s-a spus că am trecut pe culoarea galben spre roşu. I-am spus că sunt un cetăţean oarecare, să nu considere că mă numesc Şumudică.