Antrenorul celor de la echipei Al Shabab, Marius Şumudică, a povestit cum a trăit meciul cu Al Qadisiya, din Arabia Saudită, partidă în care a suferit o cădere de calciu. Trupa sa a învins prin golurile lui Antonio (40) şi Al Kabi (90+6), în timp ce pentru rivali a punctat Elton (37).

"Este un stres teribil, eram la un pas să ne fie anulat un gol. Acest VAR opreşte jocul 3-4 minute. Eu nu sunt adeptul acestui VAR. Noi am dat un gol valabil, practic n-a fost niciun fel de fault. Am avut o cădere de calciu. Eu ţinând o dietă, am slăbit nouă kilograme, nu prea am mâncat astăzi, mi-a...