Marius Şumudică a făcut spectacol după victoria cu 4-1 în faţa lui ASA Târgu Mureş. Antrenorul Astrei a glumit din nou cu susţinătoarele de efort pe care le dă jucătorilor, dar l-a atacat şi pe Gică Hagi. ”Am venit, am împuşcat şi am plecat. Am...

Pro Sport, 25 Aprilie 2016