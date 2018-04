Castigurile medii nete au depasit in luna iunie nivelul de 2.200 de lei (aproximativ 500 euro) doar in Capitala si in judetele Ilfov, Cluj si Timis.Totodata, cele mai mari cresteri salariale s-au inregistrat, in ultimul an, in judetele Bacau, Suceava...

Napoca News, 11 Septembrie 2016