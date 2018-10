Cea mai scumpă sticlă de whiskey din lume a fost vândută la o licitație în Edinburgh pentru fabuloasa sumă de 848,000 de lire sterline. Is 'the Holy Grail of whisky' the 60-year-old The Macallan Valerio Adami 1926 really worth up to £900,000?...

Antena 3, 4 Octombrie 2018