Gigi Becali a dezvăluit că după ce a ieșit din penitenciar a făcut donații de peste 50 de milioane de euro!

„Voi nu stiti, dar dupa ce am iesit din puscarie am donat sume uriase de bani. Foarte, foarte multi bani. 50-60 de milioane de euro am donat dupa ce am iesit de la inchisoare. Si nu o sa ma opresc”, a spus Becali pentru Fanatik.

Patronul FCSB a construit mai multe biserici și are o clinică unde asigură toate costurile pentru tratamentele bolnavilor.

acum 17 min. in Actualitate, Sursa: Antena 3