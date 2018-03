Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a anunţat că are oferte pentru Denis Alibec, dar nu a renunţat la serviciile atacantului fiindcă e convins că poate obţine mai mult la vară.

"Nu se face calcul pe cazuri, ci pe sume. Tragi linie pentru că faci 10 afaceri, nu îţi spui că în aia ai câştigat, în aia ai pierdut, nu. Tragi linie şi vezi plusul. Fotbalul e joc de echipă. Aduni cât ai dat şi cât ai scos şi vezi cât ai profit. Nu s-a întâmplat niciodata să nu iau bani pe jucatorii pe care am dat bani mulţi. Cristi Tănase, Chipciu, Varela, pe toţi am luat bani. Pe Hamroun l-am adus gratis şi am... citeste mai mult