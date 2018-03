Simona Halep a învins-o pe chinezoiacă cu scorul de 7-5, 6-1. Pentru că s-a calificat în sferturi Indian Wells, Simona Halep are asigurat un cec de 167.195 de dolari. În plus, ea va primi și 215 puncte WTA.

Turneul din California este dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la Indian Wells Simona Halep a declarat imediat după terminarea meciului că: "Știam cât e de bună, pentru că am jucat, în urmă cu câteva zile, la antrenamente, și m-a învins. Am... citeste mai mult

ieri, 21:52 in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Realitatea in