Trei sportivi de la CS Sulsa Vaslui participã in aceste zile la un stagiu de pregãtire cu lotul Romaniei de taekwon-do in Polonia. Este vorba despre Alexandru Filip, Rares Mocanu si Flavius Condurache. Acestia sunt insotiti de presedintele clubului, Marius Ionicescu, care este si antrenor federal. Prezenta vasluienilor in Polonia se datoreazã finantãrii primite de la Primãria Vaslui, printr-un proiect cu finantare nerambursabilã. ‘Sportivii nostri se vor folosi la maxim de aceastã oportunitate. Multumim Primãriei si Consiliului Local Vaslui, Federatiei Romane de Taekwon-do ITF si pãrintilor pentru sprijinul acordat pentru sustinerea tinerilor practicanti... citeste mai mult