Anemia are loc atunci cand corpul tau nu are suficiente eritrocite (globule rosii in sange). Afectiunea este, in principal, cauzata de pierderile de sange, de distrugerea globulelor rosii sau de incapacitatea corpului de a crea suficiente eritrocite (hematii).

Exista mai multe tipuri de anemii, iar cea mai intalnita este cea prin carenta de fier. Totodata, o lipsa a vitaminei B12 din organism (numita si acid folic) poate avea un impact asupra capacitatii corpului tau de a produce globule rosii. O dieta care este bogata in fier si in complexul de vitamine B, precum regimul alimentar de mai jos, este importanta daca esti anemic. Discuta cu medicul tau despre ce... citeste mai mult

