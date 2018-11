Brittany si-a rugat mama sa o ajute sa moara. Fusese diagnosticata cu cancer cerebral.

Stia ca nu are nici cea mai mica sansa sa se vindece si, inainte de a deveni prizoniera in propriul corp, a decis sa moara. Intr-un mod ales de ea. Inainte ca tumora sa ii ia capacitatea de a vorbi, de a auzi, de a vedea. Stia ca viata nu a fost corecta cu ea, potrivit kfetele.ro.

Nu suporta ideea ca in curand nu va ma fi stapana pe corpul ei. Urma sa treaca printr-o perioada de cosmar. Stia ca urmeaza sa isi piarda auzul, ca nu va mai vedea, nu se... citeste mai mult

acum 52 min. in Life, Vizualizari: 21 , Sursa: Antena 3 in